Филипп Прокопов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилипп Прокопов

Филипп Прокопов

avatar

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1790 г.р.
До 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.10.1808

Жена: Ульяния Илларионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1821

Сын: Матвей Филиппов

Мать ребёнка: Устиния Прокопова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1821

Сын: Емельян Филиппов

Мать ребёнка: Устиния Прокопова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1825

Дочь: Ксения Филиппова

Мать ребёнка: Харитина Фролова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Самуил Филиппов

Мать ребёнка: Харитина Фролова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1830

Сын: Василий Филиппов

Мать ребёнка: Харитина Фролова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Прокопова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close