Филипп Прокопов
Место рождения
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1808
Жена: Ульяния Илларионова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1821
Сын: Матвей Филиппов
Мать ребёнка: Устиния Прокопова
Рождение ребёнка
14.08.1821
Сын: Емельян Филиппов
Мать ребёнка: Устиния Прокопова
Рождение ребёнка
16.01.1825
Дочь: Ксения Филиппова
Мать ребёнка: Харитина Фролова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Самуил Филиппов
Мать ребёнка: Харитина Фролова
Рождение ребёнка
09.04.1830
Сын: Василий Филиппов
Мать ребёнка: Харитина Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Прокопова
Смерть
Неизвестно