Харитина Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1825
Дочь: Ксения Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Прокопов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Самуил Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Прокопов
Рождение ребёнка
09.04.1830
Сын: Василий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Прокопов
Смерть
Неизвестно