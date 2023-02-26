Харитина Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина Фролова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1825

Дочь: Ксения Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Прокопов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Самуил Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Прокопов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1830

Сын: Василий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Прокопов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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