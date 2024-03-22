Василий Филиппов
Место рождения
Дата рождения09.04.1830
Дата смерти20.05.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1830
Отец: Филипп Прокопов
Мать: Харитина Фролова
Бракосочетание
22.01.1854
Жена: Ульяния Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.07.1855
Сын: Илья Васильев
Мать ребёнка: Ульяния Трофимова
Рождение ребёнка
17.11.1856
Мать ребёнка: Ульяния Трофимова
Рождение ребёнка
31.10.1859
Сын: Косьма Васильев
Мать ребёнка: Ульяния Трофимова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Ульяния Трофимова
Рождение ребёнка
24.02.1873
Сын: Тарас Васильев
Мать ребёнка: Ульяния Трофимова
Рождение ребёнка
24.03.1876
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Ульяния Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Трофимова
Смерть
20.05.1876
Причина смерти: убит падением на него дерева