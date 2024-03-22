Василий Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Филиппов

Василий Филиппов

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

09.04.1830

Дата смерти

20.05.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1830

Отец: Филипп Прокопов

Мать: Харитина Фролова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.01.1854

Жена: Ульяния Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.07.1855

Сын: Илья Васильев

Мать ребёнка: Ульяния Трофимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1856

Сын: Шедкин Филимон Васильев

Мать ребёнка: Ульяния Трофимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1859

Сын: Косьма Васильев

Мать ребёнка: Ульяния Трофимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Ульяния Трофимова

Рождение ребёнка
24.02.1873

Сын: Тарас Васильев

Мать ребёнка: Ульяния Трофимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1876

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Ульяния Трофимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Трофимова

Смерть
20.05.1876
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: убит падением на него дерева
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close