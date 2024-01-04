Тарас Васильев
Место рождения
Дата рождения24.02.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1873
Отец: Василий Филиппов
Мать: Ульяния Трофимова
Бракосочетание
05.02.1892
Жена: Параскева Корнилиева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1892
Дочь: Анастасия Тарасова
Мать ребёнка: Параскева Корнилиева
Бракосочетание
08.01.1896
Жена: Мария Арсениева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1896
Дочь: Матрона Тарасова
Мать ребёнка: Мария Арсениева
Рождение ребёнка
28.03.1898
Сын: Иоанн Тарасов
Мать ребёнка: Мария Арсениева
Рождение ребёнка
04.06.1899
Дочь: Мария Тарасова
Мать ребёнка: Мария Арсениева
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Марфа Тарасова
Мать ребёнка: Мария Арсениева
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Дария Тарасова
Мать ребёнка: Мария Арсениева
Смерть
Неизвестно