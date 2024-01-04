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Тарас Васильев

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1873

Отец: Василий Филиппов

Мать: Ульяния Трофимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.02.1892

Жена: Параскева Корнилиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1892

Дочь: Анастасия Тарасова

Мать ребёнка: Параскева Корнилиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.01.1896

Жена: Мария Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1896

Дочь: Матрона Тарасова

Мать ребёнка: Мария Арсениева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1898

Сын: Иоанн Тарасов

Мать ребёнка: Мария Арсениева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1899

Дочь: Мария Тарасова

Мать ребёнка: Мария Арсениева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Марфа Тарасова

Мать ребёнка: Мария Арсениева

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Дария Тарасова

Мать ребёнка: Мария Арсениева

Смерть
Неизвестно
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