Параскева Корнилиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Корнилиева

Параскева Корнилиева

avatar

Место рождения

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

24.09.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1892

Муж: Тарас Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1892

Дочь: Анастасия Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
24.09.1895
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close