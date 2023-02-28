Параскева Корнилиева
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти24.09.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1892
Муж: Тарас Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1892
Дочь: Анастасия Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Васильев
Смерть
24.09.1895
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище