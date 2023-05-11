Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Васильев

Иван Васильев

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1876

Отец: Василий Филиппов

Мать: Ульяния Трофимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.02.1902

Жена: Ирина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.04.1904

Сын: Терентий Иоаннов

Мать ребёнка: Ирина Григорьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close