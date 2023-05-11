Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения24.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1876
Отец: Василий Филиппов
Мать: Ульяния Трофимова
Бракосочетание
06.02.1902
Жена: Ирина Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.04.1904
Сын: Терентий Иоаннов
Мать ребёнка: Ирина Григорьева
Смерть
Неизвестно