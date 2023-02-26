Ирина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Григорьева

Место рождения

Аниськи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Аниськи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1902

Муж: Иван Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.04.1904

Сын: Терентий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Смерть
Неизвестно

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