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Мария Арсениева

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Место рождения

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.01.1896

Муж: Тарас Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1896

Дочь: Матрона Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1898

Сын: Иоанн Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1899

Дочь: Мария Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Марфа Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Васильев

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Дария Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Васильев

Смерть
Неизвестно
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