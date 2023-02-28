Мария Арсениева
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1896
Муж: Тарас Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1896
Дочь: Матрона Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Васильев
Рождение ребёнка
28.03.1898
Сын: Иоанн Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Васильев
Рождение ребёнка
04.06.1899
Дочь: Мария Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Васильев
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Марфа Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Васильев
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Дария Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Васильев
Смерть
Неизвестно