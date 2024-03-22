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Тимофей Самойлов

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Самуил Филиппов

Мать: Васса Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.11.1882

Жена: Евдокия Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.01.1884

Дочь: Ксения Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1885

Дочь: Феодосия Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Рождение ребёнка
20.04.1891

Дочь: Пелагея Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1892

Дочь: Анастасия Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1895

Дочь: Ефросиния Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1897

Дочь: Ульяния Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1900

Сын: Иоанн Тимофеев

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.01.1904

Жена: Ксения Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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