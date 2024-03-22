Тимофей Самойлов
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Самуил Филиппов
Мать: Васса Леонтиева
Бракосочетание
10.11.1882
Жена: Евдокия Гаврилова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.01.1884
Дочь: Ксения Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
24.05.1885
Дочь: Феодосия Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Павел Тимофеев
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
20.04.1891
Дочь: Пелагея Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
16.10.1892
Дочь: Анастасия Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
22.06.1895
Дочь: Ефросиния Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
18.12.1897
Дочь: Ульяния Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
25.05.1900
Сын: Иоанн Тимофеев
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Бракосочетание
09.01.1904
Жена: Ксения Фёдорова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно