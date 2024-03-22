Евдокия Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияДо 1864
Дата смерти23.10.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: Гавриил Прокопов
Мать: Параскева Владимирова
Бракосочетание
10.11.1882
Муж: Тимофей Самойлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.01.1884
Дочь: Ксения Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Самойлов
Рождение ребёнка
24.05.1885
Дочь: Феодосия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Самойлов
Рождение ребёнка
1887
Сын: Павел Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Самойлов
Рождение ребёнка
20.04.1891
Дочь: Пелагея Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Самойлов
Рождение ребёнка
16.10.1892
Дочь: Анастасия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Самойлов
Рождение ребёнка
22.06.1895
Дочь: Ефросиния Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Самойлов
Рождение ребёнка
18.12.1897
Дочь: Ульяния Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Самойлов
Рождение ребёнка
25.05.1900
Сын: Иоанн Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Самойлов
Смерть
23.10.1903