Евдокия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Гаврилова

Евдокия Гаврилова

Место рождения

Глинковщина, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

23.10.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: Гавриил Прокопов

Мать: Параскева Владимирова

Глинковщина, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.11.1882

Муж: Тимофей Самойлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.01.1884

Дочь: Ксения Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Самойлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1885

Дочь: Феодосия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Самойлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Самойлов

Рождение ребёнка
20.04.1891

Дочь: Пелагея Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Самойлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1892

Дочь: Анастасия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Самойлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1895

Дочь: Ефросиния Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Самойлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1897

Дочь: Ульяния Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Самойлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1900

Сын: Иоанн Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Самойлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
23.10.1903
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close