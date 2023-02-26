Параскева Владимирова
Место рожденияд.Силуяново Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Силуяново Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1848
Муж: Гавриил Прокопов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1849
Сын: Павел Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Прокопов
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мрмна Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Прокопов
Рождение ребёнка
До 1864
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Прокопов
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Прокопов
Смерть
Неизвестно