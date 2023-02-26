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Параскева Владимирова

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Место рождения

д.Силуяново Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Силуяново Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1848

Муж: Гавриил Прокопов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1849

Сын: Павел Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Прокопов

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мрмна Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Прокопов

Рождение ребёнка
До 1864

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Прокопов

Глинковщина, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Прокопов

Глинковщина, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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