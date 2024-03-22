Мария Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Гавриил Прокопов
Мать: Параскева Владимирова
Бракосочетание
12.11.1886
Муж: Никифор Акимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1887
Сын: Яков Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Акимов
Рождение ребёнка
26.07.1892
Дочь: Параскева Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Акимов
Рождение ребёнка
17.01.1894
Сын: Кирилл Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Акимов
Рождение ребёнка
08.01.1895
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Акимов
Рождение ребёнка
01.12.1897
Сын: Николай Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Акимов
Рождение ребёнка
18.08.1900
Дочь: Фёкла Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Акимов
Рождение ребёнка
10.09.1902
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Акимов
Смерть
Неизвестно