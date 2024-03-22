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Мария Гаврилова

Место рождения

Глинковщина, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Гавриил Прокопов

Мать: Параскева Владимирова

Глинковщина, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.11.1886

Муж: Никифор Акимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1887

Сын: Яков Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Акимов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1892

Дочь: Параскева Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Акимов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1894

Сын: Кирилл Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Акимов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1895

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Акимов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1897

Сын: Николай Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Акимов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1900

Дочь: Фёкла Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Акимов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1902

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Акимов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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