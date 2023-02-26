Гавриил Прокопов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриил Прокопов

Гавриил Прокопов

Место рождения

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Прокопий Корнилиев

Мать: Ирина Фёдорова

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1848

Жена: Параскева Владимирова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1849

Сын: Павел Гаврилов

Мать ребёнка: Параскева Владимирова

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мрмна Гаврилова

Мать ребёнка: Параскева Владимирова

Рождение ребёнка
До 1864

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Параскева Владимирова

Глинковщина, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Мария Гаврилова

Мать ребёнка: Параскева Владимирова

Глинковщина, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close