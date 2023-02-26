Гавриил Прокопов
Место рожденияд.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Прокопий Корнилиев
Мать: Ирина Фёдорова
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1848
Жена: Параскева Владимирова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1849
Сын: Павел Гаврилов
Мать ребёнка: Параскева Владимирова
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мрмна Гаврилова
Мать ребёнка: Параскева Владимирова
Рождение ребёнка
До 1864
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Параскева Владимирова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Мария Гаврилова
Мать ребёнка: Параскева Владимирова
Смерть
Неизвестно