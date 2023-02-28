Марфа (Мария) Леонтиева
Место рождения
Дата рождения02.09.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1833
Отец: Леон (Иванов)
Мать: Ирина Александрова
Бракосочетание
01.11.1853
Муж: Трофим Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1854
Сын: Павел Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1856
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
24.05.1858
Сын: Иван ср
Отец ребёнка: Трофим Иванов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864
Сын: Тарас Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1875
Дочь: Анна Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Иванов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1877
Сын: Иван мл
Отец ребёнка: Трофим Иванов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно