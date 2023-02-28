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Марфа (Мария) Леонтиева

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

02.09.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1833

Отец: Леон (Иванов)

Мать: Ирина Александрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.11.1853

Муж: Трофим Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1854

Сын: Павел Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1856

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Рождение ребёнка
24.05.1858

Сын: Иван ср

Отец ребёнка: Трофим Иванов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864

Сын: Тарас Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1875

Дочь: Анна Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Иванов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1877

Сын: Иван мл

Отец ребёнка: Трофим Иванов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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