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Трофим Иванов

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1834

Дата смерти

11.08.1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1853

Жена: Марфа (Мария) Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1854

Сын: Павел Трофимов

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Леонтиева

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1856

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Леонтиева

Рождение ребёнка
24.05.1858

Сын: Иван ср

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Леонтиева

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864

Сын: Тарас Трофимов

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Леонтиева

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1875

Дочь: Анна Трофимова

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Леонтиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1877

Сын: Иван мл

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Леонтиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.08.1893
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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