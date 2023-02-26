Трофим Иванов
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1834
Дата смерти11.08.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1853
Жена: Марфа (Мария) Леонтиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1854
Сын: Павел Трофимов
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Леонтиева
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1856
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Леонтиева
Рождение ребёнка
24.05.1858
Сын: Иван ср
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Леонтиева
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864
Сын: Тарас Трофимов
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Леонтиева
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1875
Дочь: Анна Трофимова
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Леонтиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1877
Сын: Иван мл
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Леонтиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.08.1893
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.