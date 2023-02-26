Анна Трофимова
Место рожденияд.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.09.1875
Дата смерти08.01.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1875
Отец: Трофим Иванов
Мать: Марфа (Мария) Леонтиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.01.1885
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори