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Анна Трофимова

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Место рождения

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.09.1875

Дата смерти

08.01.1885

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1875

Отец: Трофим Иванов

Мать: Марфа (Мария) Леонтиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.01.1885
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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