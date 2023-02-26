Павел Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Трофимов

Павел Трофимов

avatar

Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.12.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1854

Отец: Трофим Иванов

Мать: Марфа (Мария) Леонтиева

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1875

Сын: Анисим Павлов

Мать ребёнка: Елена Иванова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1876

Дочь: Марфа Павлова

Мать ребёнка: Елена Иванова

д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1879

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Елена Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1881

Сын: Дмитрий Павлов

Мать ребёнка: Елена Иванова

д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1883

Сын: Андрей Павлов

Мать ребёнка: Елена Иванова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1884

Сын: Николай Павлов

Мать ребёнка: Елена Иванова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1886

Дочь: София Павлова

Мать ребёнка: Елена Иванова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1888

Дочь: Васса Павлова

Мать ребёнка: Елена Иванова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close