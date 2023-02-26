Павел Трофимов
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.12.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1854
Отец: Трофим Иванов
Мать: Марфа (Мария) Леонтиева
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1875
Сын: Анисим Павлов
Мать ребёнка: Елена Иванова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1876
Дочь: Марфа Павлова
Мать ребёнка: Елена Иванова
д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1879
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Елена Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1881
Сын: Дмитрий Павлов
Мать ребёнка: Елена Иванова
д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1883
Сын: Андрей Павлов
Мать ребёнка: Елена Иванова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1884
Сын: Николай Павлов
Мать ребёнка: Елена Иванова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1886
Дочь: София Павлова
Мать ребёнка: Елена Иванова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1888
Дочь: Васса Павлова
Мать ребёнка: Елена Иванова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Иванова
Смерть
Неизвестно