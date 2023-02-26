Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1875
Сын: Анисим Павлов
Отец ребёнка: Павел Трофимов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1876
Дочь: Марфа Павлова
Отец ребёнка: Павел Трофимов
д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1879
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Трофимов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1881
Сын: Дмитрий Павлов
Отец ребёнка: Павел Трофимов
д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1883
Сын: Андрей Павлов
Отец ребёнка: Павел Трофимов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1884
Сын: Николай Павлов
Отец ребёнка: Павел Трофимов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1886
Дочь: София Павлова
Отец ребёнка: Павел Трофимов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1888
Дочь: Васса Павлова
Отец ребёнка: Павел Трофимов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Трофимов
Смерть
Неизвестно