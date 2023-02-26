Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Иванова

Елена Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1875

Сын: Анисим Павлов

Отец ребёнка: Павел Трофимов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1876

Дочь: Марфа Павлова

Отец ребёнка: Павел Трофимов

д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1879

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Трофимов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1881

Сын: Дмитрий Павлов

Отец ребёнка: Павел Трофимов

д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1883

Сын: Андрей Павлов

Отец ребёнка: Павел Трофимов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1884

Сын: Николай Павлов

Отец ребёнка: Павел Трофимов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1886

Дочь: София Павлова

Отец ребёнка: Павел Трофимов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1888

Дочь: Васса Павлова

Отец ребёнка: Павел Трофимов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Трофимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close