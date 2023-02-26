Алексей Михайлов
Место рожденияд.Узривицы
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1795
Дочь: Дария Алексеева
Мать ребёнка: Дария Стефанова
д.Узривицы
Рождение ребёнка
18.06.1799
Сын: Леон (Иванов)
Мать ребёнка: Дария Стефанова
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Алексеева
Мать ребёнка: Дария Стефанова
д.Узривицы
Смерть
Неизвестно