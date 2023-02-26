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Алексей Михайлов

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Место рождения

д.Узривицы

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: Михаил

Мать: ?

д.Узривицы
Рождение ребёнка
01.04.1795

Дочь: Дария Алексеева

Мать ребёнка: Дария Стефанова

д.Узривицы
Рождение ребёнка
18.06.1799

Сын: Леон (Иванов)

Мать ребёнка: Дария Стефанова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Алексеева

Мать ребёнка: Дария Стефанова

д.Узривицы
Смерть
Неизвестно
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