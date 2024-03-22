Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти04.03.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1817
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Леонтиева
Рождение ребёнка
21.05.1820
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Леонтиева
Рождение ребёнка
04.10.1824
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Леонтиева
Рождение ребёнка
1825
Сын: Евдоким Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Леонтиева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Леонтиева
Смерть
04.03.1831