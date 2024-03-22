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Иван Алексеев

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1789

Дата смерти

04.03.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Алексей

Мать: ?

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Леонтиева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1820

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Леонтиева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1824

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Леонтиева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Евдоким Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Леонтиева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Леонтиева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
04.03.1831
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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