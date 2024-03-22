Евдоким Иванов
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти15.01.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Иван Алексеев
Мать: Евдокия Леонтиева
Бракосочетание
23.05.1848
Жена: Евдокия Сергеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1849
Сын: Илья Евдокимов
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Бракосочетание
02.06.1850
Жена: Анна Кодратова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Яков Евдокимов
Мать ребёнка: Анна Кодратова
Рождение ребёнка
28.02.1853
Дочь: Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: Анна Кодратова
Рождение ребёнка
30.09.1855
Дочь: Устиния Евдокимова
Мать ребёнка: Анна Кодратова
Рождение ребёнка
25.01.1859
Сын: Иоанн Евдокимов
Мать ребёнка: Анна Кодратова
Рождение ребёнка
28.10.1860
Сын: Косьма Евдокимов
Мать ребёнка: Анна Кодратова
Рождение ребёнка
25.01.1864
Дочь: Мария Евдокимова
Мать ребёнка: Анна Кодратова
Рождение ребёнка
1866
Сын: Прохор Евдокимов
Мать ребёнка: Анна Кодратова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Георгий Евдокимов
Мать ребёнка: Анна Кодратова
Смерть
15.01.1874