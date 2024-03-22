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Евдоким Иванов

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

15.01.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Иван Алексеев

Мать: Евдокия Леонтиева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.05.1848

Жена: Евдокия Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1849

Сын: Илья Евдокимов

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.06.1850

Жена: Анна Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Яков Евдокимов

Мать ребёнка: Анна Кодратова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1853

Дочь: Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: Анна Кодратова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1855

Дочь: Устиния Евдокимова

Мать ребёнка: Анна Кодратова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1859

Сын: Иоанн Евдокимов

Мать ребёнка: Анна Кодратова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1860

Сын: Косьма Евдокимов

Мать ребёнка: Анна Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1864

Дочь: Мария Евдокимова

Мать ребёнка: Анна Кодратова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Прохор Евдокимов

Мать ребёнка: Анна Кодратова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Георгий Евдокимов

Мать ребёнка: Анна Кодратова

Смерть
15.01.1874
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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