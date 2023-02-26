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Евдокия Леонтиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

23.03.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1820

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1824

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
23.03.1836
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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