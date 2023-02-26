Евдокия Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти23.03.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1817
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
21.05.1820
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
04.10.1824
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Евдоким Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Смерть
23.03.1836