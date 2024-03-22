Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Иван Алексеев
Мать: Евдокия Леонтиева
Бракосочетание
07.10.1834
Жена: Елена Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1836
Сын: Дометий Васильев
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
24.01.1838
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
01.05.1840
Сын: Никифор Васильев
Мать ребёнка: Елена Иванова
Смерть
Неизвестно