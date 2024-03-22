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Василий Иванов

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Иван Алексеев

Мать: Евдокия Леонтиева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.10.1834

Жена: Елена Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1836

Сын: Дометий Васильев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1838

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1840

Сын: Никифор Васильев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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