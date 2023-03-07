Прохор Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти29.03.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Евдоким Иванов
Мать: Анна Кодратова
Бракосочетание
23.01.1885
Жена: Федора Митрофанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1886
Дочь: Фёкла Прохорова
Мать ребёнка: Федора Митрофанова
Рождение ребёнка
21.12.1890
Дочь: Анастасия Прохорова
Мать ребёнка: Федора Митрофанова
Рождение ребёнка
03.08.1893
Сын: Стефан Прохоров
Мать ребёнка: Федора Митрофанова
Рождение ребёнка
18.05.1896
Сын: Константин Прохоров
Мать ребёнка: Федора Митрофанова
Рождение ребёнка
29.01.1899
Дочь: Анна Прохорова
Мать ребёнка: Федора Митрофанова
Рождение ребёнка
12.09.1901
Сын: Дмитрий Прохоров
Мать ребёнка: Федора Митрофанова
Рождение ребёнка
02.03.1903
Дочь: Евдокия Прохорова
Мать ребёнка: Федора Митрофанова
Смерть
29.03.1904
Причина смерти: от тифа