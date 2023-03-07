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Прохор Евдокимов

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Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

29.03.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Евдоким Иванов

Мать: Анна Кодратова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1885

Жена: Федора Митрофанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1886

Дочь: Фёкла Прохорова

Мать ребёнка: Федора Митрофанова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1890

Дочь: Анастасия Прохорова

Мать ребёнка: Федора Митрофанова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1893

Сын: Стефан Прохоров

Мать ребёнка: Федора Митрофанова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1896

Сын: Константин Прохоров

Мать ребёнка: Федора Митрофанова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1899

Дочь: Анна Прохорова

Мать ребёнка: Федора Митрофанова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1901

Сын: Дмитрий Прохоров

Мать ребёнка: Федора Митрофанова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1903

Дочь: Евдокия Прохорова

Мать ребёнка: Федора Митрофанова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
29.03.1904
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от тифа
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