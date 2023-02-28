Федора Митрофанова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1885
Муж: Прохор Евдокимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1886
Дочь: Фёкла Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Евдокимов
Рождение ребёнка
21.12.1890
Дочь: Анастасия Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Евдокимов
Рождение ребёнка
03.08.1893
Сын: Стефан Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Евдокимов
Рождение ребёнка
18.05.1896
Сын: Константин Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Евдокимов
Рождение ребёнка
29.01.1899
Дочь: Анна Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Евдокимов
Рождение ребёнка
12.09.1901
Сын: Дмитрий Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Евдокимов
Рождение ребёнка
02.03.1903
Дочь: Евдокия Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Евдокимов
Смерть
Неизвестно