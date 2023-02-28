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Федора Митрофанова

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Место рождения

Замощье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Замощье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1885

Муж: Прохор Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1886

Дочь: Фёкла Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Евдокимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1890

Дочь: Анастасия Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Евдокимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1893

Сын: Стефан Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Евдокимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1896

Сын: Константин Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Евдокимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1899

Дочь: Анна Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Евдокимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1901

Сын: Дмитрий Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Евдокимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1903

Дочь: Евдокия Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Евдокимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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