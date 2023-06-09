Анна Кодратова
Место рождения
Дата рождения05.09.1830
Дата смерти08.09.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1830
Отец: Кодратий Романов
Мать: Мария Тарасова
Бракосочетание
02.06.1850
Муж: Евдоким Иванов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Яков Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
28.02.1853
Дочь: Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
30.09.1855
Дочь: Устиния Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
25.01.1859
Сын: Иоанн Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
28.10.1860
Сын: Косьма Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
25.01.1864
Дочь: Мария Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
1866
Сын: Прохор Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Георгий Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
Смерть
08.09.1890