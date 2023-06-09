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Анна Кодратова

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.09.1830

Дата смерти

08.09.1890

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1830

Отец: Кодратий Романов

Мать: Мария Тарасова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.06.1850

Муж: Евдоким Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Яков Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1853

Дочь: Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1855

Дочь: Устиния Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1859

Сын: Иоанн Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1860

Сын: Косьма Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1864

Дочь: Мария Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Прохор Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Георгий Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Смерть
08.09.1890
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд