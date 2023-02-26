Мария Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Фёкла Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Романов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Герасим Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Романов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1830

Дочь: Анна Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Романов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1830

Дочь: Акилина Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Романов

Рождение ребёнка
20.08.1832

Сын: Авраамий Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Романов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1834

Сын: Прокопий Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Романов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1837

Дочь: Агрипина Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Романов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1839

Сын: Василий Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Романов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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