Мария Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Фёкла Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Романов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Герасим Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Романов
Рождение ребёнка
05.09.1830
Дочь: Анна Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Романов
Рождение ребёнка
До 1830
Дочь: Акилина Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Романов
Рождение ребёнка
20.08.1832
Сын: Авраамий Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Романов
Рождение ребёнка
19.11.1834
Сын: Прокопий Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Романов
Рождение ребёнка
23.06.1837
Дочь: Агрипина Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Романов
Рождение ребёнка
01.01.1839
Сын: Василий Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Романов
Смерть
Неизвестно