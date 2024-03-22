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Василий Кодратов

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.01.1839

Дата смерти

До 1873

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1839

Отец: Кодратий Романов

Мать: Мария Тарасова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.05.1857

Жена: Стефанида (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1858

Дочь: Ульяния Васильева

Мать ребёнка: Стефанида (Иванова)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1858

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Стефанида (Иванова)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1860

Сын: Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Стефанида (Иванова)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1861

Сын: Максим Васильев

Мать ребёнка: Стефанида (Иванова)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Стефанида (Иванова)

Смерть
До 1873
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