Василий Кодратов
Место рождения
Дата рождения01.01.1839
Дата смертиДо 1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1839
Отец: Кодратий Романов
Мать: Мария Тарасова
Бракосочетание
27.05.1857
Жена: Стефанида (Иванова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1858
Дочь: Ульяния Васильева
Мать ребёнка: Стефанида (Иванова)
Рождение ребёнка
11.12.1858
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Стефанида (Иванова)
Рождение ребёнка
10.02.1860
Сын: Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Стефанида (Иванова)
Рождение ребёнка
11.08.1861
Сын: Максим Васильев
Мать ребёнка: Стефанида (Иванова)
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Стефанида (Иванова)
Смерть
До 1873