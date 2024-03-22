Стефанида (Иванова)
Место рождения
Дата рождения12.11.1839
Дата смерти15.01.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1839
Отец: Тихон Харитонов
Мать: Матрона Яковлева
Бракосочетание
27.05.1857
Муж: Василий Кодратов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1858
Дочь: Ульяния Васильева
Отец ребёнка: Василий Кодратов
Рождение ребёнка
11.12.1858
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Кодратов
Рождение ребёнка
10.02.1860
Сын: Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Василий Кодратов
Рождение ребёнка
11.08.1861
Сын: Максим Васильев
Отец ребёнка: Василий Кодратов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Кодратов
Бракосочетание
28.05.1872
Муж: Захарий Миронов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1873
Сын: Фёдор Захаров
Отец ребёнка: Захарий Миронов
Рождение ребёнка
1878
Сын: Никита Захаров
Отец ребёнка: Захарий Миронов
д.Рубеки ( или Кисляки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Елена Захарова
Отец ребёнка: Захарий Миронов
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Бурилкина Ксения Захарова
Отец ребёнка: Захарий Миронов
Смерть
15.01.1894