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Стефанида (Иванова)

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.11.1839

Дата смерти

15.01.1894

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1839

Отец: Тихон Харитонов

Мать: Матрона Яковлева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.05.1857

Муж: Василий Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1858

Дочь: Ульяния Васильева

Отец ребёнка: Василий Кодратов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1858

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Кодратов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1860

Сын: Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Василий Кодратов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1861

Сын: Максим Васильев

Отец ребёнка: Василий Кодратов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Кодратов

Бракосочетание
28.05.1872

Муж: Захарий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1873

Сын: Фёдор Захаров

Отец ребёнка: Захарий Миронов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Никита Захаров

Отец ребёнка: Захарий Миронов

д.Рубеки ( или Кисляки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Елена Захарова

Отец ребёнка: Захарий Миронов

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Бурилкина Ксения Захарова

Отец ребёнка: Захарий Миронов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
15.01.1894
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
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