Фёдор Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Захаров

Фёдор Захаров

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1873

Отец: Захарий Миронов

Мать: Стефанида (Иванова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.05.1892

Жена: Анастасия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1893

Сын: Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1895

Сын: Иоанн Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1897

Сын: Дмитрий Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1900

Дочь: Дария Фёдорова

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1901

Дочь: Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Варвара Фёдорова

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1910

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Место жительства
1912
Рождение ребёнка
16.07.1913

Сын: Илья Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close