Фёдор Захаров
Место рождения
Дата рождения15.02.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1873
Отец: Захарий Миронов
Мать: Стефанида (Иванова)
Бракосочетание
25.05.1892
Жена: Анастасия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1893
Сын: Григорий Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
23.06.1895
Сын: Иоанн Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
20.09.1897
Сын: Дмитрий Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
05.03.1900
Дочь: Дария Фёдорова
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
08.06.1901
Дочь: Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Варвара Фёдорова
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Михаил Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
14.02.1910
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Место жительства
1912
Рождение ребёнка
16.07.1913
Сын: Илья Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Смерть
Неизвестно