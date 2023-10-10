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Бурилкина Ксения Захарова

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Захарий Миронов

Мать: Стефанида (Иванова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.06.1907

Муж: Бурилкин Василий Ильич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1908

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Бурилкин Василий Ильич

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Бурилкин Иван Васильев

Отец ребёнка: Бурилкин Василий Ильич

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1914

Дочь: Антонина Васильева

Отец ребёнка: Бурилкин Василий Ильич

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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