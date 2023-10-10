Бурилкина Ксения Захарова
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Захарий Миронов
Мать: Стефанида (Иванова)
Бракосочетание
04.06.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1908
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Бурилкин Василий Ильич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Бурилкин Василий Ильич
Рождение ребёнка
21.09.1914
Дочь: Антонина Васильева
Отец ребёнка: Бурилкин Василий Ильич
Смерть
Неизвестно