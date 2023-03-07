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Бурилкин Василий Ильич

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1888

Отец: Яковлев Илья Яковлев

Мать: Яковлева Акилина Матвеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Яковлева Марфа Макарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
04.06.1907

Жена: Бурилкина Ксения Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1908

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Бурилкина Ксения Захарова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Бурилкин Иван Васильев

Мать ребёнка: Бурилкина Ксения Захарова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1914

Дочь: Антонина Васильева

Мать ребёнка: Бурилкина Ксения Захарова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
01.12.1916
Георгиевская медаль IV-й степени (За храбрость)
Военная служба
1916
ефрейтор 102-й пехотный Вятский полк
Смерть
Неизвестно
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