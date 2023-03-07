Бурилкин Василий Ильич
Место рождения
Дата рождения29.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1888
Отец: Яковлев Илья Яковлев
Бракосочетание
30.01.1906
Жена: Яковлева Марфа Макарова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
04.06.1907
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1908
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Бурилкина Ксения Захарова
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Бурилкина Ксения Захарова
Рождение ребёнка
21.09.1914
Дочь: Антонина Васильева
Мать ребёнка: Бурилкина Ксения Захарова
Военная награда
01.12.1916
Георгиевская медаль IV-й степени (За храбрость)
Военная служба
1916
ефрейтор 102-й пехотный Вятский полк
Смерть
Неизвестно