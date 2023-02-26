Матрона Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1832

Дочь: Матрона Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Харитонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1834

Сын: Никита Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Харитонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1837

Сын: Георгий Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Харитонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1839

Дочь: Стефанида (Иванова)

Отец ребёнка: Тихон Харитонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1842

Дочь: Параскева Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Харитонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1843

Дочь: Евгения Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Харитонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1847

Дочь: Ольга Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Харитонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1847

Сын: Михаил Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Харитонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1850

Сын: Иван Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Харитонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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