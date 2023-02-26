Матрона Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1832
Дочь: Матрона Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Харитонов
Рождение ребёнка
14.09.1834
Сын: Никита Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Харитонов
Рождение ребёнка
22.04.1837
Сын: Георгий Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Харитонов
Рождение ребёнка
12.11.1839
Дочь: Стефанида (Иванова)
Отец ребёнка: Тихон Харитонов
Рождение ребёнка
23.07.1842
Дочь: Параскева Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Харитонов
Рождение ребёнка
18.12.1843
Дочь: Евгения Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Харитонов
Рождение ребёнка
03.07.1847
Дочь: Ольга Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Харитонов
Рождение ребёнка
03.07.1847
Сын: Михаил Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Харитонов
Рождение ребёнка
11.11.1850
Сын: Иван Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Харитонов
Смерть
Неизвестно