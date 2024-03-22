Иван Тихонов
Место рождения
Дата рождения11.11.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1850
Отец: Тихон Харитонов
Мать: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
01.10.1871
Дочь: Пелагея Иоаннова
Мать ребёнка: Матрона Павлова
Рождение ребёнка
30.08.1874
Сын: Семён Иоаннов
Мать ребёнка: Матрона Павлова
Рождение ребёнка
10.07.1876
Дочь: Ольга Иоаннова
Мать ребёнка: Матрона Павлова
Рождение ребёнка
17.12.1877
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Матрона Павлова
Рождение ребёнка
24.12.1879
Дочь: Анисия Иоаннова
Мать ребёнка: Матрона Павлова
Рождение ребёнка
1883
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Матрона Павлова
Рождение ребёнка
01.03.1885
Дочь: Дария Иоаннова
Мать ребёнка: Матрона Павлова
Рождение ребёнка
09.09.1892
Сын: Павел Иоаннов
Мать ребёнка: Матрона Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Павлова
Смерть
Неизвестно