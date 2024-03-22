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Иван Тихонов

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

11.11.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

До 1816 г.р.

Жена

До 1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1850

Отец: Тихон Харитонов

Мать: Матрона Яковлева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1871

Дочь: Пелагея Иоаннова

Мать ребёнка: Матрона Павлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1874

Сын: Семён Иоаннов

Мать ребёнка: Матрона Павлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1876

Дочь: Ольга Иоаннова

Мать ребёнка: Матрона Павлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1877

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Матрона Павлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1879

Дочь: Анисия Иоаннова

Мать ребёнка: Матрона Павлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Матрона Павлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1885

Дочь: Дария Иоаннова

Мать ребёнка: Матрона Павлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1892

Сын: Павел Иоаннов

Мать ребёнка: Матрона Павлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Павлова

Смерть
Неизвестно
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