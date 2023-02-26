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Матрона Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Павел Анисимов

Мать: Акилина Алексеева

Рождение ребёнка
01.10.1871

Дочь: Пелагея Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Тихонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1874

Сын: Семён Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Тихонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1876

Дочь: Ольга Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Тихонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1877

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Тихонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1879

Дочь: Анисия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Тихонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Тихонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1885

Дочь: Дария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Тихонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1892

Сын: Павел Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Тихонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Тихонов

Смерть
Неизвестно
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