Матрона Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Павел Анисимов
Мать: Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
01.10.1871
Дочь: Пелагея Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Тихонов
Рождение ребёнка
30.08.1874
Сын: Семён Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Тихонов
Рождение ребёнка
10.07.1876
Дочь: Ольга Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Тихонов
Рождение ребёнка
17.12.1877
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Тихонов
Рождение ребёнка
24.12.1879
Дочь: Анисия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Тихонов
Рождение ребёнка
1883
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Тихонов
Рождение ребёнка
01.03.1885
Дочь: Дария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Тихонов
Рождение ребёнка
09.09.1892
Сын: Павел Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Тихонов
Смерть
Неизвестно