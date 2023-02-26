Акилина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1852
Дочь: Корянина Соломония Павлова
Отец ребёнка: Павел Анисимов
Рождение ребёнка
До 1852
Дочь: Матрона Павлова
Отец ребёнка: Павел Анисимов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Павел Анисимов
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Фёдор Павлов
Отец ребёнка: Павел Анисимов
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Павел Анисимов
Рождение ребёнка
03.09.1874
Дочь: Анна мл
Отец ребёнка: Павел Анисимов
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Яков Павлов
Отец ребёнка: Павел Анисимов
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1876
Сын: Фёдор Павлов
Отец ребёнка: Павел Анисимов
Смерть
Неизвестно