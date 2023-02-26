Акилина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

До 1852 г.р.
До 1852 г.р.
1854 г.р.
До 1856 г.р.
1872 г.р.
1874 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1852

Дочь: Корянина Соломония Павлова

Отец ребёнка: Павел Анисимов

Рождение ребёнка
До 1852

Дочь: Матрона Павлова

Отец ребёнка: Павел Анисимов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Павел Анисимов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Фёдор Павлов

Отец ребёнка: Павел Анисимов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
До 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Павел Анисимов

Рождение ребёнка
03.09.1874

Дочь: Анна мл

Отец ребёнка: Павел Анисимов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Яков Павлов

Отец ребёнка: Павел Анисимов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1876

Сын: Фёдор Павлов

Отец ребёнка: Павел Анисимов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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