Анна ст
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Павел Анисимов
Мать: Акилина Алексеева
Бракосочетание
16.02.1872
Муж: Иван Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Антонов
Рождение ребёнка
1884
Сын: Тихон Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Антонов
Смерть
Неизвестно