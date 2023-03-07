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Анна ст

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Павел Анисимов

Мать: Акилина Алексеева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.02.1872

Муж: Иван Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Антонов

Рождение ребёнка
1884

Сын: Тихон Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Антонов

Смерть
Неизвестно
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