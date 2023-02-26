Иван Антонов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Антоний Лукьянов
Мать: ?
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1872
Жена: Анна ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Анна ст
Рождение ребёнка
1884
Сын: Тихон Иоаннов
Мать ребёнка: Анна ст
Смерть
Неизвестно