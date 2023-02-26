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Иван Антонов

Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1813 г.р.

Мать

Жена

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Антоний Лукьянов

Мать: ?

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1872

Жена: Анна ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Анна ст

Рождение ребёнка
1884

Сын: Тихон Иоаннов

Мать ребёнка: Анна ст

Смерть
Неизвестно
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