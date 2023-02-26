Антоний Лукьянов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марфа Антонова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1848
Сын: Михаил Антонов
Мать ребёнка: ?
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Иван Антонов
Мать ребёнка: ?
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Тимофей (Антипов)
Мать ребёнка: ?
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно