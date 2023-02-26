Антоний Лукьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоний Лукьянов

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марфа Антонова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1848

Сын: Михаил Антонов

Мать ребёнка: ?

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Иван Антонов

Мать ребёнка: ?

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Тимофей (Антипов)

Мать ребёнка: ?

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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