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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марфа Антонова
Отец ребёнка: Антоний Лукьянов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Михаил Антонов
Отец ребёнка: Антоний Лукьянов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Иван Антонов
Отец ребёнка: Антоний Лукьянов
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Тимофей (Антипов)
Отец ребёнка: Антоний Лукьянов