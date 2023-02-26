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Женский

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Мать

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марфа Антонова

Отец ребёнка: Антоний Лукьянов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Михаил Антонов

Отец ребёнка: Антоний Лукьянов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Иван Антонов

Отец ребёнка: Антоний Лукьянов

Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Тимофей (Антипов)

Отец ребёнка: Антоний Лукьянов

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