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Павел Анисимов

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

07.03.1879

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1852

Дочь: Корянина Соломония Павлова

Мать ребёнка: Акилина Алексеева

Рождение ребёнка
До 1852

Дочь: Матрона Павлова

Мать ребёнка: Акилина Алексеева

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Акилина Алексеева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Фёдор Павлов

Мать ребёнка: Акилина Алексеева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Акилина Алексеева

Рождение ребёнка
03.09.1874

Дочь: Анна мл

Мать ребёнка: Акилина Алексеева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Яков Павлов

Мать ребёнка: Акилина Алексеева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1876

Сын: Фёдор Павлов

Мать ребёнка: Акилина Алексеева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1876
отставной рядовой
Смерть
07.03.1879
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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