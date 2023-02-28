Павел Анисимов
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти07.03.1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1852
Дочь: Корянина Соломония Павлова
Мать ребёнка: Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
До 1852
Дочь: Матрона Павлова
Мать ребёнка: Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Фёдор Павлов
Мать ребёнка: Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
03.09.1874
Дочь: Анна мл
Мать ребёнка: Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Яков Павлов
Мать ребёнка: Акилина Алексеева
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1876
Сын: Фёдор Павлов
Мать ребёнка: Акилина Алексеева
Военная служба
1876
отставной рядовой
Смерть
07.03.1879