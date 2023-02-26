Корянина Соломония Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорянина Соломония Павлова

Корянина Соломония Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Павел Анисимов

Мать: Акилина Алексеева

Рождение ребёнка
11.02.1871

Сын: Корякин Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Корякин Матвей Михайлов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1873

Сын: Корякин Яков Матвеев

Отец ребёнка: Корякин Матвей Михайлов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1877

Дочь: Татьяна Матвеева

Отец ребёнка: Корякин Матвей Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корякин Матвей Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close