Корянина Соломония Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Павел Анисимов
Мать: Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
11.02.1871
Отец ребёнка: Корякин Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
05.10.1873
Сын: Корякин Яков Матвеев
Отец ребёнка: Корякин Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
12.01.1877
Дочь: Татьяна Матвеева
Отец ребёнка: Корякин Матвей Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно