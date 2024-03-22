Корякин Матвей Михайлов
Место рождения
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Рождение ребёнка
11.02.1871
Мать ребёнка: Корянина Соломония Павлова
Рождение ребёнка
05.10.1873
Сын: Корякин Яков Матвеев
Мать ребёнка: Корянина Соломония Павлова
Рождение ребёнка
12.01.1877
Дочь: Татьяна Матвеева
Мать ребёнка: Корянина Соломония Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно