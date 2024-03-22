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Корякин Матвей Михайлов

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1871

Сын: Корякин Михаил Матвеев

Мать ребёнка: Корянина Соломония Павлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1873

Сын: Корякин Яков Матвеев

Мать ребёнка: Корянина Соломония Павлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1877

Дочь: Татьяна Матвеева

Мать ребёнка: Корянина Соломония Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корянина Соломония Павлова

Смерть
Неизвестно
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