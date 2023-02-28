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Фома Иванов

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Иван Денисов

Мать: Дария Яковлева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.05.1890

Жена: Марфа (Азарова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1892

Сын: Николай Фомин

Мать ребёнка: Марфа (Азарова)

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1895

Дочь: Федора Фомина

Мать ребёнка: Марфа (Азарова)

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1898

Сын: Константин Фомин

Мать ребёнка: Марфа (Азарова)

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Александра Фомина

Мать ребёнка: Марфа (Азарова)

Смерть
Неизвестно
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