Фома Иванов
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Иван Денисов
Мать: Дария Яковлева
Бракосочетание
13.05.1890
Жена: Марфа (Азарова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1892
Сын: Николай Фомин
Мать ребёнка: Марфа (Азарова)
Рождение ребёнка
03.03.1895
Дочь: Федора Фомина
Мать ребёнка: Марфа (Азарова)
Рождение ребёнка
12.05.1898
Сын: Константин Фомин
Мать ребёнка: Марфа (Азарова)
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Александра Фомина
Мать ребёнка: Марфа (Азарова)
Смерть
Неизвестно