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Кодратий Романов

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.09.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1801

Отец: Роман Емельянов

Мать: Фёкла Григорьева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1822

Жена: Улита (Никифорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.09.1823

Дочь: Надежда Кодратова

Мать ребёнка: Улита (Никифорова)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Фёкла Кодратова

Мать ребёнка: Мария Тарасова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Герасим Кодратов

Мать ребёнка: Мария Тарасова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1830

Дочь: Анна Кодратова

Мать ребёнка: Мария Тарасова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1830

Дочь: Акилина Кодратова

Мать ребёнка: Мария Тарасова

Рождение ребёнка
20.08.1832

Сын: Авраамий Кодратов

Мать ребёнка: Мария Тарасова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1834

Сын: Прокопий Кодратов

Мать ребёнка: Мария Тарасова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1837

Дочь: Агрипина Кодратова

Мать ребёнка: Мария Тарасова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1839

Сын: Василий Кодратов

Мать ребёнка: Мария Тарасова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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