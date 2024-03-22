Кодратий Романов
Место рождения
Дата рождения20.09.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1801
Отец: Роман Емельянов
Мать: Фёкла Григорьева
Бракосочетание
22.10.1822
Жена: Улита (Никифорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.09.1823
Дочь: Надежда Кодратова
Мать ребёнка: Улита (Никифорова)
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Фёкла Кодратова
Мать ребёнка: Мария Тарасова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Герасим Кодратов
Мать ребёнка: Мария Тарасова
Рождение ребёнка
05.09.1830
Дочь: Анна Кодратова
Мать ребёнка: Мария Тарасова
Рождение ребёнка
До 1830
Дочь: Акилина Кодратова
Мать ребёнка: Мария Тарасова
Рождение ребёнка
20.08.1832
Сын: Авраамий Кодратов
Мать ребёнка: Мария Тарасова
Рождение ребёнка
19.11.1834
Сын: Прокопий Кодратов
Мать ребёнка: Мария Тарасова
Рождение ребёнка
23.06.1837
Дочь: Агрипина Кодратова
Мать ребёнка: Мария Тарасова
Рождение ребёнка
01.01.1839
Сын: Василий Кодратов
Мать ребёнка: Мария Тарасова
Смерть
Неизвестно