Роман Емельянов
Место рожденияд.Шведы-Узривицы
Дата рождения1780
Дата смерти27.04.1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Шведы-Узривицы
Рождение ребёнка
20.09.1801
Сын: Кодратий Романов
Мать ребёнка: Фёкла Григорьева
Рождение ребёнка
1801
Сын: Герасим Романов
Мать ребёнка: Фёкла Григорьева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Корнилий Романов
Мать ребёнка: Фёкла Григорьева
Смерть
27.04.1807
Рождение ребёнка
До 1808
Сын: Карп Романов
Мать ребёнка: Фёкла Григорьева