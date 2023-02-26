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Роман Емельянов

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Место рождения

д.Шведы-Узривицы

Дата рождения

1780

Дата смерти

27.04.1807

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шведы-Узривицы
Рождение ребёнка
20.09.1801

Сын: Кодратий Романов

Мать ребёнка: Фёкла Григорьева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1801

Сын: Герасим Романов

Мать ребёнка: Фёкла Григорьева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1803

Сын: Корнилий Романов

Мать ребёнка: Фёкла Григорьева

Смерть
27.04.1807
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1808

Сын: Карп Романов

Мать ребёнка: Фёкла Григорьева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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