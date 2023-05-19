Герасим Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Романов

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1801

Дата смерти

27.07.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Роман Емельянов

Мать: Фёкла Григорьева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.10.1819

Жена: Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829

Сын: Николай Герасимов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Смерть
27.07.1831
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: холера