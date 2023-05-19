Герасим Романов
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти27.07.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Роман Емельянов
Мать: Фёкла Григорьева
Бракосочетание
19.10.1819
Жена: Екатерина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829
Сын: Николай Герасимов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Смерть
27.07.1831
Причина смерти: холера