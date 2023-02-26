Фёкла Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Кодратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

22.02.1885

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кодратий Романов

Мать: Мария Тарасова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Логгин Антонов

Отец ребёнка: Антоний Фёдоров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1831

Дочь: Ефимия Антонова

Отец ребёнка: Антоний Фёдоров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Фёдор Антонов

Отец ребёнка: Антоний Фёдоров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1839

Дочь: Матрона Антонова

Отец ребёнка: Антоний Фёдоров

д.Шавуры Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1842

Дочь: Ольга Антонова

Отец ребёнка: Антоний Фёдоров

д.шауры
Рождение ребёнка
12.02.1844

Сын: Мартиниан Антонов

Отец ребёнка: Антоний Фёдоров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1846

Сын: Роман Антонов

Отец ребёнка: Антоний Фёдоров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1849

Сын: Иван Антонов

Отец ребёнка: Антоний Фёдоров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Фока Антонов

Отец ребёнка: Антоний Фёдоров

Рождение ребёнка
24.10.1853

Сын: Дмитрий Антонов

Отец ребёнка: Антоний Фёдоров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1856

Дочь: Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Антоний Фёдоров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1858

Сын: Алексей Антонов

Отец ребёнка: Антоний Фёдоров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1860

Сын: Лука Антонов

Отец ребёнка: Антоний Фёдоров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоний Фёдоров

Смерть
22.02.1885
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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