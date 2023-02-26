Фёкла Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти22.02.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Кодратий Романов
Мать: Мария Тарасова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Логгин Антонов
Отец ребёнка: Антоний Фёдоров
Рождение ребёнка
До 1831
Дочь: Ефимия Антонова
Отец ребёнка: Антоний Фёдоров
Рождение ребёнка
1832
Сын: Фёдор Антонов
Отец ребёнка: Антоний Фёдоров
Рождение ребёнка
07.11.1839
Дочь: Матрона Антонова
Отец ребёнка: Антоний Фёдоров
д.Шавуры Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1842
Дочь: Ольга Антонова
Отец ребёнка: Антоний Фёдоров
д.шауры
Рождение ребёнка
12.02.1844
Сын: Мартиниан Антонов
Отец ребёнка: Антоний Фёдоров
Рождение ребёнка
01.10.1846
Сын: Роман Антонов
Отец ребёнка: Антоний Фёдоров
Рождение ребёнка
28.05.1849
Сын: Иван Антонов
Отец ребёнка: Антоний Фёдоров
Рождение ребёнка
1851
Сын: Фока Антонов
Отец ребёнка: Антоний Фёдоров
Рождение ребёнка
24.10.1853
Сын: Дмитрий Антонов
Отец ребёнка: Антоний Фёдоров
Рождение ребёнка
03.03.1856
Дочь: Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Антоний Фёдоров
Рождение ребёнка
16.03.1858
Сын: Алексей Антонов
Отец ребёнка: Антоний Фёдоров
Рождение ребёнка
06.02.1860
Сын: Лука Антонов
Отец ребёнка: Антоний Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антоний Фёдоров
Смерть
22.02.1885