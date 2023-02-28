Дмитрий Антонов
Место рождения
Дата рождения24.10.1853
Дата смерти12.10.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1853
Отец: Антоний Фёдоров
Мать: Фёкла Кодратова
Бракосочетание
08.11.1871
Жена: Елизавета Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1875
Сын: Никифор Дмитриев
Мать ребёнка: Елизавета Михайлова
Рождение ребёнка
18.07.1880
Дочь: Хрюкова Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Елизавета Михайлова
Рождение ребёнка
08.06.1883
Дочь: Акилина Дмитриева
Мать ребёнка: Елизавета Михайлова
Смерть
12.10.1883