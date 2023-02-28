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Дмитрий Антонов

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.10.1853

Дата смерти

12.10.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1853

Отец: Антоний Фёдоров

Мать: Фёкла Кодратова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1871

Жена: Елизавета Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1875

Сын: Никифор Дмитриев

Мать ребёнка: Елизавета Михайлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1880

Дочь: Хрюкова Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Елизавета Михайлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1883

Дочь: Акилина Дмитриева

Мать ребёнка: Елизавета Михайлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
12.10.1883
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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