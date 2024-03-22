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Елизавета Михайлова

Место рождения

Шелуганово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелуганово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1871

Муж: Дмитрий Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1875

Сын: Никифор Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Антонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1880

Дочь: Хрюкова Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Антонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1883

Дочь: Акилина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Антонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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