Елизавета Михайлова
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
08.11.1871
Муж: Дмитрий Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1875
Сын: Никифор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Антонов
Рождение ребёнка
18.07.1880
Дочь: Хрюкова Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Антонов
Рождение ребёнка
08.06.1883
Дочь: Акилина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Антонов
Смерть
Неизвестно